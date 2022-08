GF Vip, petizione online per non far entrare il VIP nella casa: di chi si tratta (Di martedì 9 agosto 2022) Manca poco più di un mese all’inizio del GF Vip 7 e le polemiche sui concorrenti sono già avanzatissime, tant’è che spunta addirittura una petizione volta ad escludere uno dei prossimi inquilini della casa più spiata d’Italia. Ma di chi si tratta e perché mai il pubblico del reality show non vuole vederlo varcare la porta rossa? LEGGI ANCHE :– Bruganelli – Bonolis: ‘amore alle stelle’. La moglie di Paolo Bonolis smentisce il servizio. Cosa dichiara GF Vip: la petizione dei telespettatori per escludere Giovanni Ciacci Il personaggio in questione è Giovanni Ciacci, personaggio televisivo, stylist, costumista ed esperto d’immagine, spesso ospite dei salotti via etere di tutte le reti. Annunciato come uno dei prossimi concorrenti del GF Vip 7, la sua presenza nel reality show di Alfonso Signorini ha attirato su di ... Leggi su funweek (Di martedì 9 agosto 2022) Manca poco più di un mese all’inizio del GF Vip 7 e le polemiche sui concorrenti sono già avanzatissime, tant’è che spunta addirittura unavolta ad escludere uno dei prossimi inquilini dellapiù spiata d’Italia. Ma di chi sie perché mai il pubblico del reality show non vuole vederlo varcare la porta rossa? LEGGI ANCHE :– Bruganelli – Bonolis: ‘amore alle stelle’. La moglie di Paolo Bonolis smentisce il servizio. Cosa dichiara GF Vip: ladei telespettatori per escludere Giovanni Ciacci Il personaggio in questione è Giovanni Ciacci, personaggio televisivo, stylist, costumista ed esperto d’immagine, spesso ospite dei salotti via etere di tutte le reti. Annunciato come uno dei prossimi concorrenti del GF Vip 7, la sua presenza nel reality show di Alfonso Signorini ha attirato su di ...

