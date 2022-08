GdS – Juve, su Depay. Muriel verso il Newcastle (Di martedì 9 agosto 2022) 2022-08-09 16:13:23 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della Gazzetta: Il ritorno di Morata è sempre più difficile, il colombiano potrebbe andare in Premier e Martial si riavvicina al Manchester United. E il Barcellona potrebbe regalare il cartellino del suo attaccante Il ritorno di Morata alla Juve è sempre più difficile (anche se i bianconeri continuano a nutrire un minimo di speranza), la gerarchia dei nomi per completare l’attacco vede compiere un balzo in avanti di Depay, in uscita dal Barcellona e alla ricerca di un top club che possa concedergli uno spazio da protagonista. Dalle parti della Continassa ci pensano, il classe 1994 è stato proposto e l’identikit potrebbe tornare utile per sopperire alle esigenze di Allegri. PISTA CONCRETA — Depay ha un contratto fino al 2023, ma potrebbe liberarsi a zero: il Barcellona, ... Leggi su justcalcio (Di martedì 9 agosto 2022) 2022-08-09 16:13:23 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della Gazzetta: Il ritorno di Morata è sempre più difficile, il colombiano potrebbe andare in Premier e Martial si riavvicina al Manchester United. E il Barcellona potrebbe regalare il cartellino del suo attaccante Il ritorno di Morata allaè sempre più difficile (anche se i bianconeri continuano a nutrire un minimo di speranza), la gerarchia dei nomi per completare l’attacco vede compiere un balzo in avanti di, in uscita dal Barcellona e alla ricerca di un top club che possa concedergli uno spazio da protagonista. Dalle parti della Continassa ci pensano, il classe 1994 è stato proposto e l’identikit potrebbe tornare utile per sopperire alle esigenze di Allegri. PISTA CONCRETA —ha un contratto fino al 2023, ma potrebbe liberarsi a zero: il Barcellona, ...

