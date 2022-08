Gamescom 2022 | 50 giochi verranno presentati il 24 agosto 2022 | ecco dove seguire l’evento

(Di martedì 9 agosto 2022) Una lista di ben 50 produzioni sarà protagonista deldel 24. Ad annunciare il Future Game Show i colleghi di GamesRadar, evento che arricchirà la quattro giorni di Colonia con l’intramontabile e instancabile Geoff Keighley tra i protagonisti del pre-show.: 50al Future Games Show – 9822 www.computermagazine.itgameDal 24 al 28ne vedremo delle belle. Cinque giorni dia Colonia, nell’appuntamento annuale nonché palcoscenico più importante per quanto riguarda l’Europa in ambito di eventi videoludici. Oggi siamo qui per confermarvi non solo i giorni nei quali si svolgerà l’attesissima cinque giorni tedesca, ma anche per commentare quanto diramato dai colleghi di ...

Marvel's Midnight Suns potrebbe tornare a mostrarsi quest'anno, forse già alla, anche se per la nuova data d'uscita probabilmente dovremo attendere i The Game Awards di dicembre. In ...The First Descendant è stato presentato all'inizio di settembre dello scorso anno e i suoi manager hanno confermato che durante i festeggiamenti dellaverrà mostrato un trailer esteso. ... Potrete seguire il Future Games Show della Gamescom 2022 sul canale YouTube ufficiale a questo indirizzo oppure su Twitch da qui.