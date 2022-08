ilmattino.it

Questa notte i carabinieri della stazione dilo hanno arrestato per violazione di domicilio, ... Il papà è riuscito faticosamente a cacciarlo ma questo non ha fermato ladel figlio. Il ......entra a casa dei genitori e li aggredisce con una mazza di alluminio Il 33enne incensurato di,... Un gesto che, tuttavia, non ha fermato ladel figlio tornato a colpire la porta di ingresso ... Forio, furia dei turisti con l'hotel Sulla spiaggia botte tra gestori e clienti Turisti e vacanzieri arrabbiati prendono letteralmente d’assalto la reception di un albergo al centro di Forio, costringendo nel cuore della notte la polizia a una vera e propria ...