Esplosioni in Crimea, Kiev rivendica l'attacco: «È solo l'inizio». Per Mosca era solo un incidente – I video (Di martedì 9 agosto 2022) Un alto funzionario militare ucraino ha affermato che sono state le forze armate di Kiev a colpire una base nell'aerea militare nel distretto di Saki, in Crimea, causando un morto e quattro feriti. Lo riferisce il New York Times, che cita un funzionario ucraino: «Era una base aerea da cui partivano regolarmente aerei per attacchi contro le nostre forze nel teatro meridionale». Al contempo, su Twitter, il portavoce del presidente Zelensky, Mykhailo Podolyak, ha scritto: «Il futuro della Crimea sarà quello di essere una perla del Mar Nero, un parco nazionale con una natura unica e una località turistica mondiale, non una base militare per terroristi: questo è solo l'inizio». La notizia, è stata data inizialmente dall'agenzia russa Tass, mentre il ministero della Difesa russo, che ...

