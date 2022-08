Decreto aiuti bis, benefit detassati fino a 600 euro. Bonus per 3 milioni di autonomi (Di martedì 9 agosto 2022) Il Decreto aiuti bis da 15 miliardi è arrivato in tempi relativamente rapidi alla firma di Mattarella, ed è poi stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Entrano in vigore i nuovi sconti sulle bollette, la rivalutazione anticipata delle pensioni (che partirà però da ottobre) e l'ulteriore riduzione di 1,2 punto dei contributi per i ... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 9 agosto 2022) Ilbis da 15 miliardi è arrivato in tempi relativamente rapidi alla firma di Mattarella, ed è poi stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Entrano in vigore i nuovi sconti sulle bollette, la rivalutazione anticipata delle pensioni (che partirà però da ottobre) e l'ulteriore riduzione di 1,2 punto dei contributi per i ...

borghi_claudio : Ma a che serve negare la realtà? Settimana scorsa è stato votato in parlamento lo scostamento di bilancio e su… - elenabonetti : Per sostenere le famiglie in questo tempo di difficoltà ho proposto per questo nuovo Decreto Aiuti di inserire tra… - LuigiGallo15 : ????Il #Superbonus introdotto dal MoVimento 5 Stelle ha consentito incassi pari al 30% dell'extragettito. Significa c… - AigetEnergia : RT @CarloStagnaro: Ne abbiamo scritto oggi su @ilfoglio_it con @SimoBenedettini: - Master916_21 : Se poi qualcuno può spiegare che caspita c’entrano queste modifiche da qui in avanti col decreto “aiuti”… queste mo… -