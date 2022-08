Covid, le notizie di oggi. Bollettino: 43.084 casi, 177 morti. Tasso positività 15,8% LIVE (Di martedì 9 agosto 2022) Processati 272.495 tamponi. Calano le terapie intensive (-9) e i ricoveri (-236). La commissaria Ue alla Salute: in autunno vaccini adattati a varianti. L'infettivologo statunitense Fauci: "Attenzione all'inverno". Bassetti: "Non è possibile avere ancora tanti decessi, situazione grave" Leggi su tg24.sky (Di martedì 9 agosto 2022) Processati 272.495 tamponi. Calano le terapie intensive (-9) e i ricoveri (-236). La commissaria Ue alla Salute: in autunno vaccini adattati a varianti. L'infettivologo statunitense Fauci: "Attenzione all'inverno". Bassetti: "Non è possibile avere ancora tanti decessi, situazione grave"

Agenzia_Ansa : La perdita di olfatto con il Covid, indica un elevato rischio di andare incontro a problemi cognitivi e di memoria… - Agenzia_Ansa : Per fronteggiare l'emergenza da vaiolo delle scimmie bisogna rendere subito pubblici e accessibili tutti i dati e g… - Agenzia_Ansa : La commissaria dell'Unione europea alla Salute, Stella Kyriakides, assicura che in autunno saranno pronti i vaccini… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Per fronteggiare l'emergenza da vaiolo delle scimmie bisogna rendere subito pubblici e accessibili tutti i dati e gli stu… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: La perdita di olfatto con il Covid, indica un elevato rischio di andare incontro a problemi cognitivi e di memoria nel pe… -