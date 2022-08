Coronavirus, i dati: 43.084 i nuovi contagi e 177 vittime. Tasso di positività al 15,8% (Di martedì 9 agosto 2022) Sono 43.084 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 177. Il Tasso è al 15,8%. Il bollettino conta, tra antigenici e molecolari, 272.495 tamponi. Sono invece 331 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 38. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 8.816, cioè 236 in meno rispetto a ieri. Questi i dati dello scorso martedì, 2 agosto, ricavati da 354.431 tamponi: 64.861 nuovi casi, 190 morti. La positività era al 18,3%. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.018.327, ovvero 35.840 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.368.480 i contagiati dall’inizio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Sono 43.084 ida Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Lesono 177. Ilè al 15,8%. Il bollettino conta, tra antigenici e molecolari, 272.495 tamponi. Sono invece 331 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 38. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 8.816, cioè 236 in meno rispetto a ieri. Questi idello scorso martedì, 2 agosto, ricavati da 354.431 tamponi: 64.861casi, 190 morti. Laera al 18,3%. Gli italiani positivi alsono attualmente 1.018.327, ovvero 35.840 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.368.480 iati dall’inizio ...

sportli26181512 : Coronavirus in Italia: i dati dei casi e il bollettino di oggi: L'aggiornamento quotidiano sull'andamento dell'epid… - VivMilano : RT @faddesso: Bollettino Covid, oggi in Italia 43.084 contagi e 177 morti per Coronavirus: i dati di martedì 9 agosto - VivMilano : RT @KritereCom: Bollettino Covid, oggi in Italia 43.084 contagi e 177 morti per Coronavirus: i dati di martedì 9 agosto - infomobilitaMi : RT @RegLombardia: ??A fronte di 36.968 tamponi effettuati, sono 5.474 i nuovi positivi (14,8%). ??Consulta online la piattaforma con i dati q… - RegLombardia : ??A fronte di 36.968 tamponi effettuati, sono 5.474 i nuovi positivi (14,8%). ??Consulta online la piattaforma con i… -