Ucraina, allarme per gli attacchi vicini a Zaporizhzhia. Onu: azioni suicide (Di lunedì 8 agosto 2022) - Cresce la preoccupazione per gli attacchi militari nella zona della centrale nucleare, per i quali russi e ucraini si accusano reciprocamente. Zelensky intanto avverte Mosca: 'Referendum russi nelle ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 8 agosto 2022) - Cresce la preoccupazione per glimilitari nella zona della centrale nucleare, per i quali russi e ucraini si accusano reciprocamente. Zelensky intanto avverte Mosca: 'Referendum russi nelle ...

euronewsit : L'agenzia internazionale per l'energia atomica ha chiesto di consentire un'immediata ispezione, prima che un incide… - NazzarenoMi : RT @hystrionico1984: Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina e ora di nuovo in Palestina, appena si collegano gli inviati c'è un missile… - Ganbol74 : RT @Barbiero: Parliamo.. parliamo, ma non dimentichiamo che #Putin continua a bombardare, uccidere, massacrare...e la questione della centr… - NotizieTg : Ucraina, attacchi su Kharkiv e Nikopol 9.31 L'allarme aereo è scattato nella notte a Kharkiv e Nikopol, nella reg… - lettera_marco : RT @Barbiero: Parliamo.. parliamo, ma non dimentichiamo che #Putin continua a bombardare, uccidere, massacrare...e la questione della centr… -