Otto cose che abbiamo comprato a luglio (Di lunedì 8 agosto 2022) Scarpe per l'inverno, un bel vestito, una felpa tecnica ma anche un set di pulsantini per personalizzare la cover del telefono, tra le altre Leggi su ilpost (Di lunedì 8 agosto 2022) Scarpe per l'inverno, un bel vestito, una felpa tecnica ma anche un set di pulsantini per personalizzare la cover del telefono, tra le altre

ilpost : Otto cose che abbiamo comprato a luglio - XeniaDeLuigi : @Blulu @otto_la @Giulia_B Mi fa molto piacere sapere che in alcune zone d’Italia le cose funzionino come sarebbe gi… - RosarioPorzio1 : @Pietro_Otto Io voterò Paragone, sperando lo facciano in tanti, abbiamo il dovere di PROVARCI, troppa merda adesso,… - _schiaffino__ : @amoflorenzi @enricoI00 io non ho detto che è da sette / otto però. Va bene che vi inventate le cose, però almeno l… - ungiornopercas1 : @soloioenessuno Iperattiva, ti fai in otto anche quando pensi di non farcela. Socievole (non è una grande scoperta,… -