Odg Campania, da De Laurentiis altro sgarbo a giornalisti: “Parole incommentabili” (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Aurelio De Laurentis non perde occasione per mostrare il suo abituale sgarbo verso i giornalisti”: così, in una nota, l’Ordine della Campania si schiera “ancora una volta al fianco di Canale 21 dopo la performance del presidente del Napoli che di fronte a una semplice domanda del collega Manuel Parlato ha ritenuto di ergersi nuovamente in cattedra”. ”A Canale 21 alcuni giornalisti sono intelligenti e altri no”.., queste le Parole del presidente del Napoli, riferite nella nota dell’Ordine che rappresentano “un brillante esercizio di stile che non merita altri commenti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Aurelio De Laurentis non perde occasione per mostrare il suo abitualeverso i”: così, in una nota, l’Ordine dellasi schiera “ancora una volta al fianco di Canale 21 dopo la performance del presidente del Napoli che di fronte a una semplice domanda del collega Manuel Parlato ha ritenuto di ergersi nuovamente in cattedra”. ”A Canale 21 alcunisono intelligenti e altri no”.., queste ledel presidente del Napoli, riferite nella nota dell’Ordine che rappresentano “un brillante esercizio di stile che non merita altri commenti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

