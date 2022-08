Marolda: “Spalletti critica l’operato del Napoli, ma se non gli sta bene perché non se ne va?” (Di lunedì 8 agosto 2022) Francesco Marolda bacchetta Spalletti, il tecnico nelle ultime uscite ha detto di aspettarsi di più dalla società sul calciomercato. Francesco Marolda, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di radio Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: “A mio avviso serve essere coscienti del fatto che il calciomercato non è finito ancora e il Napoli può ancora migliorare da qui al termine della sessione estiva. Mancano oltre 20 giorni e tutto può ancora accadere. E’ evidente che mi aspettavo dal club, visto il campionato atipico che sta per iniziare, un approccio diverso”. Marolda ha poi aggiunto: “Nel senso che mi aspettavo che arrivasse un po’ più completo alla prima giornata in programma il giorno 15 agosto contro l’Hellas ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 8 agosto 2022) Francescobacchetta, il tecnico nelle ultime uscite ha detto di aspettarsi di più dalla società sul calciomercato. Francesco, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di radio Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club azzurro: “A mio avviso serve essere coscienti del fatto che il calciomercato non è finito ancora e ilpuò ancora migliorare da qui al termine della sessione estiva. Mancano oltre 20 giorni e tutto può ancora accadere. E’ evidente che mi aspettavo dal club, visto il campionato atipico che sta per iniziare, un approccio diverso”.ha poi aggiunto: “Nel senso che mi aspettavo che arrivasse un po’ più completo alla prima giornata in programma il giorno 15 agosto contro l’Hellas ...

