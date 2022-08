FransoloFran : Ieri sera terza volta di #Notreddamedeparis e ho beccato la Lola. Ecco, va bene la celebrazione del ventennale, va… - larenait : Per il ventennale della produzione artistica, saranno in scena Lola Ponce e Giò Di Tonno #NotreDameDeParis -

CheMusica

Anche gli spettacoli in calendario alla Forte Arena vedranno il grande ritorno dinei panni di Esmeralda. Insieme a lei, sul palco ci saranno Giò Di Tonno " Quasimodo, Vittorio Matteucci "...'Notre Dame de Paris' torna all'arena di Verona con il fantastico cast originale Sarà presente il cast originale del 2002, connei panni di Esmeralda e Giò Di Tonno in quelli di Quasimodo, ... Lola Ponce, con quel bikini manda fuori di testa i fan | Che curve Milano, 1 agosto 2022 (IL MOHICANO-MM) - La tournée per il ventennale di 'Notre Dame de Paris' continua e aggiunge una replica all’Arena di Verona lunedì 10 ottobre. Lo spettacolo andrà in scena in un ...Stasera quarta serata di replica per lo spettacolo Notre Dame de Paris. Nel suo ventesimo anniversario lo spettacolo originale di ‘Notre Dame de Paris’, con Riccardo Cocciante e Lola Ponce è arrivato ...