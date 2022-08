Il fanatismo dell’Olympique Marsiglia | una feroce devozione nel cercare di diventare la Roma B

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 agosto 2022) Senza le divise da gioco addosso sarebbe quasi impossibile distinguere le due squadre. Perché la lettura delle rose può mandare in confusione anche i più attenti. D’altra parte sono ormai sei anni che l’Olympiquesi è votato totalmente alla sua nuova causa.laB. Un ideale che il club francese sta perseguendo con una. Ogni estate il mosaico si arricchisce di un nuovo tassello. Non c’è sessione di mercato in cui i biancoblù non decidano di acquistare un giallorosso. Possibilmente un esubero. Più spesso uno che era arrivato nella Capitale con le stimmate dell’uomo in grado di compiere miracoli e ma che poi non era riuscito a portare a termine neanche una prestidigitazione. Un gemellaggio contorto e impenetrabile che toglie i problemi ai capitolini per crearne ai ...