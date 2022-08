Coppa Italia: passa il Genoa, il Modena fa fuori il Sassuolo. LIVE: Cremonese-Ternana 1-0 e Bologna-Cosenza 0-0 (Di lunedì 8 agosto 2022) Il programma dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia va avanti oggi con altre quattro sfide e tre formazioni di Serie A impegnate: saranno... Leggi su calciomercato (Di lunedì 8 agosto 2022) Il programma dei trentaduesimi di finale diva avanti oggi con altre quattro sfide e tre formazioni di Serie A impegnate: saranno...

OfficialASRoma : ?? Coppa Italia: agli ottavi di finale affronteremo la vincente tra Genoa e SPAL all'Olimpico. ??? La partita è incl… - OfficialASRoma : ?? Se sei un abbonato Serie A, hai tempo fino al 24 agosto per aggiungere anche l'abbonamento per le coppe! Sono i… - GoalItalia : Impresa del Modena nel derby dell'Emilia: batte 3-2 il Sassuolo e lo elimina dalla Coppa Italia ?? ?? ? - sportli26181512 : #Carnevali: '#Raspadori al Napoli? Trattativa da chiudere a breve': Il direttore generale del Sassuolo è intervenut… - ryukmilanonew : Le squadre delle lege inferiori stanno facendo il culo alle squadre di serie A in coppa Italia. -