Cercasi dormiglioni professionisti con un' ”eccezionale capacità di dormire”

(Di lunedì 8 agosto 2022) AAA! Un noto marchio di materassi sta assumendo delle persone persul posto di lavoro. No, non è uno scherzo ma in questa azienda, appisolarsi non solo è una cosa accettata e richiesta, ma sarà una delle mansioni obbligatorie dei dipendenti, che dovranno poi recensire quotidianamente la loro esperienza sul web. La società, con sede a New York, si chiama Casper, ed è stata fondata nel 2014: offre posti di lavoro persia “Nei nostri negozi, ma anche in ambienti inaspettati nel mondo”, e i candidati ideali devono avere una “e un grande desiderio” di farlo, oltre al talento per riuscirci “Nonostante qualsiasi cosa” possa accadere intorno a loro. Nei momenti di veglia, inoltre, i dipendenti dovranno creare contenuti sui social media ...

Il Corriere della Città

Pagati per farsi delle ore di sonno in completa tranquillità. C'è chi mette la sveglia per lavora, e c'è chi, invece, deve mettersi sotto le lenzuola per guadagnare. No, non si tratta di uno scherzo.Un'azienda di materassi di New York, Casper, cerca "dormiglioni di professione": sul sito ufficiale è stata pubblicata ...