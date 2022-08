Calciomercato – Le ultime su Morata | Fabián Ruiz e Zaniolo | VIDEO

DiMarzio : #Calciomercato | Il @PSG_inside vuole Fabian #Ruiz, calciatore che il @sscnapoli non vorrebbe perdere a zero: le ul… - DiMarzio : #Calciomercato | Il @sscnapoli pensa a un rilancio per #Raspadori del @SassuoloUS: le ultime sulla trattativa - forumJuventus : Ultime di calciomercato: ???? Kostic sempre più vicino alla Juve ?? Dopo #JuveAtleti colloquio Allegri-Cherubini-N… - SportRepubblica : Calciomercato, le ultime news di oggi: Raspadori e il Napoli più vicini. Fabian Ruiz verso il Psg - repubblica : Calciomercato, le ultime news: Raspadori e il Napoli piu' vicini. Fabian Ruiz verso il Psg -

Gattuso ha già parlato col calciatore, ma nelleore non ha nascosto come la questione economica possa rappresentare un ostacolo per il suo club. La Juve spera ancora in un rilancio ulteriore, ...Napoli - I soldi di De Laurentiis , da girare all' Inter : sono ore calde per il ... se vuoi essere sempre aggiornato sullenotizieEmirhan Ilkhan è un nuovo giocatore del Torino. La prima conferma ufficiale è arrivata sul sito della Lega Serie A che ha registrato il trasferimento del giocatore a titolo definitivo. Il ...Il PSG è vicinissimo a stringere per Fabian Ruiz, il giocatore spagnolo potrebbe presto approdare alla corte dei francesi.