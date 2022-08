(Di lunedì 8 agosto 2022) Prima seduta della settimana leggermente positiva per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,63% a 22.727 punti, l'Ftse All share in crescita dello 0,58% a quota 24.869. Con i ...

LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Mentre gli Agnelli lasciano la borsa di Milano I giornali del Pd colpiscono anc… - Agenzia_Ansa : Exor, holding della famiglia Agnelli, lascia la Borsa di Milano e trasferisce la quotazione delle azioni ordinarie… - Corriere : Exor, la cassaforte degli Agnelli-Elkann lascia la Borsa di Milano: trasloca ad Amsterdam - fisco24_info : Borsa: Milano solida con Europa, bene Stellantis: Acquisti anche su Bper, positiva Mps. Scivola Banco Bpm - ansa_economia : Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,63%. Indice dei principali titoli di Piazza Affari a 22.727 punti #ANSA -

In questo contesto, tra i titoli principali delladi, spicca Stellantis, cresciuto del 3,1% a 14,7 euro, con Bper e Tenaris saliti di oltre due punti percentuali. Bene anche Terna (+1,7%)...allunga timidamente il passo dello 0,62% e chiude a 22.727,94 punti. 08 - 08 - 2022 18:15Tentativo di recupero per il petrolio, che cerca di tornare a quota 90 dollari al barile. In questo contesto, tra i titoli principali della Borsa di Milano, spicca Stellantis, cresciuto del 3,1% a ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 ago - Le Borse europee hanno aperto con il piede giusto una settimana caratterizzata dall'attesa per la ...