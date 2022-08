Aveva 83 anni. «Odierebbe qualsiasi pianto fatto in suo nome», ha scritto la figlia sui social (Di lunedì 8 agosto 2022) Lutto nel mondo del cinema. È morto a 83 anni Roger E. Mosley, l’attore diventato famoso per aver interpretato Theodor Calvin (TC) nella famosa serie tv Magnum P.I. nella quale recitava insieme a Tom Selleck. L’annuncio è stato dato via social dalla figlia Ch-a e rilanciato dal sito di gossip internazionale TMZ. I titoli delle serie tv che non vedremo più guarda le foto Leggi anche › Le serie tv e i film da vedere su Prime Video ad agosto. Stallone diventa supereroe in “Samaritan” ... Leggi su iodonna (Di lunedì 8 agosto 2022) Lutto nel mondo del cinema. È morto a 83Roger E. Mosley, l’attore diventato famoso per aver interpretato Theodor Calvin (TC) nella famosa serie tv Magnum P.I. nella quale recitava insieme a Tom Selleck. L’annuncio è stato dato viadallaCh-a e rilanciato dal sito di gossip internazionale TMZ. I titoli delle serie tv che non vedremo più guarda le foto Leggi anche › Le serie tv e i film da vedere su Prime Video ad agosto. Stallone diventa supereroe in “Samaritan” ...

sbonaccini : La bambina nella foto si chiamava Angela Fresu e aveva appena 3 anni. Il 2 agosto 1980 morì alla stazione di Bolog… - fanpage : È morto Roberto Nobile, l'attore aveva 75 anni ed era amatissimo per i ruoli di Antonio Parmesan in Distretto di Po… - CarloCalenda : Ai diciottenni non serve una dote ma un’istruzione di qualità e meno tasse sul lavoro. @Azione_it aveva proposto di… - leggoit : Il piccolo Romeo, investito e ucciso a 11 anni. La zia: «Aveva perso il papà, aveva sofferto tanto» - SimonTheWatcher : @Matt_Orlandi @poesiadeimotori @Nick_cannonier Era questo che intendevo. Non è di certo più il Fernando Alonso che… -