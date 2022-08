Assegno Unico: cattive notizie per queste famiglie (Di lunedì 8 agosto 2022) Col Dl aiuti-bis ci si aspettava un passo ulteriore sin dal prossimo ottobre, ma per le famiglie la misura entrerà in stallo. Cosa succede Siamo nel vivo del mese che porterà molti italiani in vacanza; per altri saranno settimane dove concedersi pochi giorni al mare e tornare presto nelle città roventi e svuotate. A parte L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 8 agosto 2022) Col Dl aiuti-bis ci si aspettava un passo ulteriore sin dal prossimo ottobre, ma per lela misura entrerà in stallo. Cosa succede Siamo nel vivo del mese che porterà molti italiani in vacanza; per altri saranno settimane dove concedersi pochi giorni al mare e tornare presto nelle città roventi e svuotate. A parte L'articolo proviene da Consumatore.com.

elenabonetti : Il tempo della tolleranza verso le ipocrisie è finito. @ItaliaViva ha voluto sostenuto e difeso l’assegno unico. Il… - elenabonetti : .@Avvenire_Nei oggi torna sui fondi dell’assegno unico e universale. Pubblico qui la mia dichiarazione integrale???? - vaticannews_it : #assegnounico “Le cose non stanno come dice l’#Inps'. Intervista a @gigidepalo presidente del @ForumFamiglie Leggi… - mesoada : @Germano207 @ninabecks1 @pdnetwork Appunto. Era un'idea di Elena Bonetti,presentata alla Leopolda. Il family act,do… - HidroRayo85 : RT @vaticannews_it: #assegnounico “Le cose non stanno come dice l’#Inps'. Intervista a @gigidepalo presidente del @ForumFamiglie Leggi e as… -