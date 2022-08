Rovigo, fa il bagno di notte e scompare. Ritrovato vivo dopo 9 ore a 6 km di distanza: “Mi sono aggrappato a un tronco d’albero” (Di domenica 7 agosto 2022) Un bagno al mare, di notte, in compagnia degli amici, poteva finire in tragedia. Un giovane di 28 anni non riemerge dalle onde e per 9 ore non viene Ritrovato. Fino a questa mattina, quando il ragazzo è stato rinvenuto, vivo, a circa 6 chilometri dal lido dove era entrato in acqua. È successo alla Spiaggia delle Conchiglie di Porto Tolle, Barricata, in provincia di Rovigo. Ricevuta la richiesta d’aiuto degli altri 4 amici, la centrale operativa del commissariato di Porto Tolle ha immediatamente allertato la capitaneria di Porto di Chioggia e i vigili del fuoco, le cui ricerche, realizzate con l’aiuto dei sommozzatori di Vicenza e degli specialisti SAPR, sono state ostacolate dalle onde molto alte. Questa mattina poco prima delle 10:00 l’avvistamento e il recupero da parte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Unal mare, di, in compagnia degli amici, poteva finire in tragedia. Un giovane di 28 anni non riemerge dalle onde e per 9 ore non viene. Fino a questa mattina, quando il ragazzo è stato rinvenuto,, a circa 6 chilometri dal lido dove era entrato in acqua. È successo alla Spiaggia delle Conchiglie di Porto Tolle, Barricata, in provincia di. Ricevuta la richiesta d’aiuto degli altri 4 amici, la centrale operativa del commissariato di Porto Tolle ha immediatamente allertato la capitaneria di Porto di Chioggia e i vigili del fuoco, le cui ricerche, realizzate con l’aiuto dei sommozzatori di Vicenza e degli specialisti SAPR,state ostacolate dalle onde molto alte. Questa mattina poco prima delle 10:00 l’avvistamento e il recupero da parte ...

