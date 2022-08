Roma Shakhtar Donetsk domenica 7 agosto 2022 | presentazione squadra e amichevole all’Olimpico stasera

(Di domenica 7 agosto 2022) Dopo lain grande stile di uno dei colpi più importanti di questa sessione del calcio mercato, ovvero Paulo Dybala, questa sera,, sarà la volta della. La compagine alle direttive di Mourinho saluterà i tifosi prima di scendere in campo per l’contro lo. OrarioASil 7Il tutto è previsto per la serata dia partire dalle 20.45. Prima della partita, come detto, lapresenterà la nuovaai tifosi. L’appuntamento è uno degli ultimi a ridosso del campionato considerando che quest’anno la Serie A, complice il mondiale, partirà già il prossimo ...

OfficialASRoma : ?? Roma-Shakhtar è SOLD OUT! ?? Grazie a tutti i tifosi giallorossi! ???? ?? La serata inizierà alle 19:45 con la pre… - OfficialASRoma : ?? Apertura cancelli: 18:15 ?? Presentazione squadra: 19:45 ?? Calcio d'inizio: 20:45 ?? Performance di Blanco: fine pr… - OfficialASRoma : ????? A rendere ancora più speciale il nostro ritorno allo Stadio Olimpico il 7 agosto ci sarà l'esibizione di Blanco… - zazoomblog : Roma-Shakhtar oggi in tv: orario canale e diretta streaming dell’amichevole - #Roma-Shakhtar #orario #canale - romanewseu : Roma, con lo #Shakhtar spazio ai 'Fantastici 4' sotto gli occhi dei #Friedkin -

Alle 19.45, prima di scendere in campo per l'amichevole contro loDonetsk (prima partita fra le mura amiche e l'ultima in attesa del campionato), lasi presenta in casa ai propri tifosi, davanti ai 65.000 spettatori che affolleranno l'Olimpico, scrive ...GEORGINIO WIJNALDUM () dal Psg Nuovo importante rinforzo per la società giallorossa: il ... Wijnaldum indosserà la maglia numero 25 MARLON (Monza) dalloIl difensore brasiliano arriva con ...