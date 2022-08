Per questo Napoli sarà impresa molto ardua qualificarsi per la Champions (Di domenica 7 agosto 2022) Il precampionato del Napoli è finito. E con esso le amichevoli. Che per quanto poco valgano delle indicazioni certamente le danno. Un dato sembra essere incontrovertibile. La squadra azzurra manifesta grande fatica in zona offensiva. Con Osimhen che resta imbottigliato isolato com’è al centro dell’attacco. Anche privo dei cross necessari ad esaltare le sue doti di colpitore di testa. I due esterni poi manifestano scarsa efficacia realizzativa. Anche lo stesso Kvaratskhelia, giocatore di ottima caratura tecnica e fisica, non appare esattamente un goleador. Aggiungiamo a questo che Fabian e Zielinski, i due uomini di centrocampo più portati a concludere, non sembrano, e forse giustamente vista la scarsa continuità di rendimento, al centro del progetto di Spalletti. Se aggiungiamo il rebus del portiere e un Kim che ancora bisogna capire quanto valga non ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 agosto 2022) Il precampionato delè finito. E con esso le amichevoli. Che per quanto poco valgano delle indicazioni certamente le danno. Un dato sembra essere incontrovertibile. La squadra azzurra manifesta grande fatica in zona offensiva. Con Osimhen che resta imbottigliato isolato com’è al centro dell’attacco. Anche privo dei cross necessari ad esaltare le sue doti di colpitore di testa. I due esterni poi manifestano scarsa efficacia realizzativa. Anche lo stesso Kvaratskhelia, giocatore di ottima caratura tecnica e fisica, non appare esattamente un goleador. Aggiungiamo ache Fabian e Zielinski, i due uomini di centrocampo più portati a concludere, non sembrano, e forse giustamente vista la scarsa continuità di rendimento, al centro del progetto di Spalletti. Se aggiungiamo il rebus del portiere e un Kim che ancora bisogna capire quanto valga non ...

GWijnaldum : ???? L'inizio di un nuovo capitolo! Wow! Che magnifico benvenuto @OfficialASRoma ?????? Sembra già di essere a casa. Non… - FBiasin : 'Questo Mondiale arriva nel momento sbagliato e per le ragioni sbagliate. Tutti sanno che questo calendario non è g… - rubio_chef : Questo è ciò che capita quando un missile colpisce un palazzo, così è come si muore da anni a #Gaza da troppo tempo… - tharros_nuraghe : RT @contracrypto: Per chi è pro pagamenti elettronici faccia questo conto, su 100€ di partenza quanti € rimangono nell’economia reale dopo… - PpPagliaro : RT @glycine_7: Il @pdnetwork si rivela sempre più vigliacco. Io sono ben fiera di aver preso la scialuppa assieme a #Renzi per 'scappare'… -