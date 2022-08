No Borders Music Festival:Casadilego, Silvestri, Asaf Avidan (Di domenica 7 agosto 2022) Una promettente artista emergente, un cantautore che scrive pagine di storia della canzone italiana e un cantante israeliano polistrumentista che ha fatto compiere al pubblico un viaggio introspettivo. Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 7 agosto 2022) Una promettente artista emergente, un cantautore che scrive pagine di storia della canzone italiana e un cantante israeliano polistrumentista che ha fatto compiere al pubblico un viaggio introspettivo.

zazoomblog : No Borders Music Festival: performance strepitose di Casadilego Daniele Silvestri e Asaf Avidan - #Borders #Music… - LindaBe33883115 : RT @Udine_news_: No Borders Music Festival: l'energia di James Blunt incanta il pubblico ai Laghi di Fusine - - FVGlive : ?? 07 Agosto ?? Sella Nevea Il cantautore salirà sul palco del @NoBordersMusicF per farci cantare e ballare al ritmo… - JamesBluntCL : RT @Udine_news_: No Borders Music Festival: l'energia di James Blunt incanta il pubblico ai Laghi di Fusine - - JamesBluntSTN : RT @MusicTvOfficial: #NoBordersMusicFestival, la poetica di @JamesBlunt incanta ai Laghi di Fusine ?? -