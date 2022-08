Niente Roma, accelerata di un’altra big per Frattesi: i dettagli (Di domenica 7 agosto 2022) La Juventus continua a cercare un centrocampista per completare il roster da consegnare ad Allegri prima dell’inizio della nuova Serie A, che inizierà il prossimo weekend. La necessità di un uomo in più in mezzo al campo era già importante ed è aumentata esponenzialmente con l’infortunio di Paul Pogba. Tra i tanti nomi sondati, il più apprezzato resta quello di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino, autore di un ottimo assist per il gol di Lionel Messi nell’esordio in Ligue 1 del PSG, è la prima alternativa nel caso in cui i bianconeri cercassero un profilo già pronto per i grandi palcoscenici e, soprattutto, più conservativo. C’è, però, un’altra alternativa: la Juventus, infatti, potrebbe voler acquistare una mezzala. In questo caso, il primo nome sul taccuino della dirigenza bianconera sarebbe Davide Frattesi, autore di un’ottima ... Leggi su rompipallone (Di domenica 7 agosto 2022) La Juventus continua a cercare un centrocampista per completare il roster da consegnare ad Allegri prima dell’inizio della nuova Serie A, che inizierà il prossimo weekend. La necessità di un uomo in più in mezzo al campo era già importante ed è aumentata esponenzialmente con l’infortunio di Paul Pogba. Tra i tanti nomi sondati, il più apprezzato resta quello di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino, autore di un ottimo assist per il gol di Lionel Messi nell’esordio in Ligue 1 del PSG, è la prima alternativa nel caso in cui i bianconeri cercassero un profilo già pronto per i grandi palcoscenici e, soprattutto, più conservativo. C’è, però,alternativa: la Juventus, infatti, potrebbe voler acquistare una mezzala. In questo caso, il primo nome sul taccuino della dirigenza bianconera sarebbe Davide, autore di un’ottima ...

