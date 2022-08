MotoGP, la classifica piloti aggiornata dopo il GP di Gran Bretagna Silverstone 2022: Bagnaia accorcia su Quartararo (Di domenica 7 agosto 2022) La classifica del Mondiale piloti MotoGP 2022 dopo il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Giornata positiva per Pecco Bagnaia, che sale al terzo posto con la vittoria di oggi e accorcia a 49 punti sul leader Quartararo, che a sua volta allunga di un punto su Aleix Espargaro. In chiave italiana da segnalare anche il quarto posto nella classifica iridata di Enea Bastianini, che a sua volta supera Zarco e ora paga 66 punti dalla vetta del Mondiale. LE PAGELLE L’ORDINE DI ARRIVO RIVIVI IL LIVE DELLA GARA La classifica piloti aggiornata dopo il GP di Gran Bretagna ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Ladel MondialeilPremio di. Giornata positiva per Pecco, che sale al terzo posto con la vittoria di oggi ea 49 punti sul leader, che a sua volta allunga di un punto su Aleix Espargaro. In chiave italiana da segnalare anche il quarto posto nellairidata di Enea Bastianini, che a sua volta supera Zarco e ora paga 66 punti dalla vetta del Mondiale. LE PAGELLE L’ORDINE DI ARRIVO RIVIVI IL LIVE DELLA GARA Lail GP di...

