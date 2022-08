MotoGP, Bastianini quarto a Silverstone in rimonta: “Oggi pac-man per mangiare gli altri” (Di domenica 7 agosto 2022) “Son dovuto entrare in modalità pac-man per mangiare tutti gli altri, peccato la partenza perché senza un’aletta non è stato facile capire come guidare. Abbiamo stretto i denti, alla fine ero molto vicino al podio ma Oggi va bene così: era importante ritrovare feeling”. Lo ha detto Enea Bastianini, al quarto posto su Ducati nel Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. “Nelle ultime gare mi son lasciato condizionare da piste che non erano mie amiche – ha proseguito – dopo la pausa mi sono concentrato sul fare il più possibile nei turni ma soprattutto sul divertirmi”. LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA LE PAGELLE L’ORDINE DI ARRIVO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) “Son dovuto entrare in modalità pac-man pertutti gli, peccato la partenza perché senza un’aletta non è stato facile capire come guidare. Abbiamo stretto i denti, alla fine ero molto vicino al podio mava bene così: era importante ritrovare feeling”. Lo ha detto Enea, alposto su Ducati nel Gran Premio di Gran Bretagna di, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. “Nelle ultime gare mi son lasciato condizionare da piste che non erano mie amiche – ha proseguito – dopo la pausa mi sono concentrato sul fare il più possibile nei turni ma soprattutto sul divertirmi”. LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA LE PAGELLE L’ORDINE DI ARRIVO SportFace.

georgyfelix : RT @wearetherace: The top 10: 1. Bagnaia 2. Vinales 3. Miller 4. Bastianini 5. Martin 6. Oliveira 7. Rins 8. Quartararo 9. A Espargaro… - sportface2016 : #MotoGP Le parole di #Bastianini dopo il quarto posto nel #BritishGP a #Silverstone - fra_menna96 : #Bagnaia vince il #BritishGP, ma che rimonta di #Bastianini e #Vinales. #MotoGP Solo ottavo #Quartararo. Ecco la si… - FormulaPassion : #MotoGP: #Bastianini in modalità #PacMan nel #BritishGP - AntoDamiano1996 : Sto pensando che con qualche giro in più, Bastianini sarebbe stato della lotta per la vittoria, ne aveva proprio ta… -