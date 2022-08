Moto3 | Dennis Foggia torna in lizza per il Mondiale 8 gare per crederci | serve un filotto di vittorie

(Di domenica 7 agosto 2022)ha chiuso la domenica perfetta, quantomeno per quanto concerne questo momento della sua annata. Reduce da tre cadute nelle quattro uscite che avevano preceduto la sosta estiva, il portacolori del team Leopard doveva assolutamente vincere il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento deldi2022, e contemporaneamente sperare in una generosa mano dei suoi rivali in classifica generale. Il ventunenne romano ha fatto ampiamente il suo dovere, andando a vincere la gara sul tracciato di Silverstone e, negli ultimi chilometri della gara, ha visto rovinare nella ghiaia inglese Izan Guevara e Sergio Garcia, ovvero i leader incontrastati della classifica generale. Con questi due “zero” pesantissimi, quindi, la stagione divede un orizzonte ...

Successo italiano anche in, con l'impresa diFoggia che grazie a un giro finale - show si è andato a prendere la vittoria davanti a Masia e Oncu. "Sono tornato al podio con una vittoria -...Ho preparato questa gara in tutta la pausa estiva - racconta- dato che ero molto dispiaciuto per aver chiuso la prima parPartito dalla seconda fila si è imposto davanti allo spagnolo Maverick Vinales su Aprilia e all'australiano Jack Miller sull'altra Ducati ...In una giornata trionfale per il motociclismo italiano (le prime 5 moto sono tricolori) il pilota della Ducati conquista il quarto successo stagionale e accorcia su Quartararo ...