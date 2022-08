(Di domenica 7 agosto 2022) I LosFC hanno espugnato per 4-1 il campo del Real Salt Lake ottenendo lavittoria dinella Western Conference di MLS. Per gli ospiti sono andati a segno Arango (doppietta), Acosta e. In campo anche Giorgio, che ha rimediato un giallo ed ha guidato la difesa per settantatre minuti. Successo importante per l’ex Juventus e compagni, che gli consente di consolidare il primato in classifica con cinquantuno punti. SportFace.

Si tratta dellasfida per i neroverdi nel precampionato e in programma allo Stadio Ricci. ...15 URUGUAY COPA URUGUAY Porongos - Boquita 01:00 Rocha - Buceo 01:00 USACharlotte - DC United 01:......al terzo successo consecutivo indei Chicago Fire. A Vancouver il fantasista elvetico ha portato in vantaggio i suoi al 13', mentre nel finale ha fornito l'assist per il decisivo 3 - 1. La... MLS, quinta di fila per i Los Angeles FC: Bale e Chiellini protagonisti In gol anche Gareth Bale nel successo per 4-1 sul Real Salt Lake ROMA (ITALPRESS) - 'Quinta vittoria consecutiva'. Giorgio Chiellini festeggia ...