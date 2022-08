LIVE – Roma-Shakhtar Donetsk 1-0 | amichevole precampionato 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 7 agosto 2022) Latestuale di. Allo Stadio Olimpico dii giallorossi di Mourinho affrontano gli ucraini dellonell’ultimain vista dell’inizio del campionato. Appuntamento oggi, domenica 6 agosto, alle ore 20:45. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA1-0 25‘ – Gran lancio di Dybala in profondità per Zaniolo, che però non angola a sufficienza: Trubin respinge col piede 23? – Ci prova Zaniolo da lontanissimo, pallone che però termina lontano dallo specchio 19? ...