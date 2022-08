Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero stabilito un patto | ecco di cosa si tratta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 7 agosto 2022) Secondo Il Messaggero, che li ha pizzicati entrambi in vacanza sul litorale romano,un: tenere in segreto la loro relazione fino a quando le pratiche di separazione con Ilary Blasi non saranno concluse. Solo allora la coppia sarà libera di uscire allo scoperto.: ilFino ad allora il loro continuerà ad essere un amore segreto, fatto di fughe dai paparazzi e silenzio stampa. Eppure sembra ormai certo che i due facciano coppia fissa. L’ex capitano sta infatti soggiornando a Sabaudia, nella villa di famiglia lasciata libera da Ilary Blasi, mentreavrebbe rinunciato alle tradizionali vacanze in ...