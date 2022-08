Fabian al PSG e Keylor Navas al Napoli? Le ultime di mercato

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 7 agosto 2022) Sono ore caldissime per il calciodel, sia in uscita sia in entrata. Nelle ultimissime ore è venuto a galla il blitz del Paris Saint Germain perRuiz ed il pensiero di tutti i tifosi e non solo è volato subito a, portiere che gioca proprio all’ombra della torre Eiffel. Per questo motivo in tanti hanno fatto due più due:Ruiz va al Paris Saint Germain earriva al? TURIN, ITALY – MAY 07:Ruiz of SSCcelebrates the victory at the end of the Serie A match between Torino FC and SSCat Stadio Olimpico di Torino on May 7, 2022 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)La situazione ...