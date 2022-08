Coronavirus, 26.662 nuovi contagi e 74 vittime con 166.481 tamponi. Tasso di positività al 16% (Di domenica 7 agosto 2022) Sono 26.662 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore (domenica 7 agosto), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 74. Il Tasso di positività è al 16%. Il bollettino conta, tra antigenici e molecolari, 166.481 tamponi. Sono invece 342 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 25. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 8.926. Questi i dati della scorsa domenica: 36.966 nuovi casi su 204.903 tamponi registrati, 83 decessi. Il Tasso di positività si attestava al 18%. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.094.956. In totale sono 21.313.427 i contagiati dall’inizio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Sono 26.662 ida Covid registrati nelle ultime 24 ore (domenica 7 agosto), secondo i dati del ministero della Salute. Lesono 74. Ildiè al 16%. Il bollettino conta, tra antigenici e molecolari, 166.481. Sono invece 342 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 25. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 8.926. Questi i dati della scorsa domenica: 36.966casi su 204.903registrati, 83 decessi. Ildisi attestava al 18%. Gli italiani positivi alsono attualmente 1.094.956. In totale sono 21.313.427 iati dall’inizio ...

