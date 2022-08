Calenda rompe con il Pd | «Non intendo continuare con l’alleanza»

ricpuglisi : +++ CALENDA ROMPE CON IL PD CON UNA LUNGA PREMESSA +++ - sole24ore : ?? #Calenda rompe con il Pd: «Non intendo andare avanti con l’alleanza» ... - HuffPostItalia : Carlo Calenda va da solo, rompe il patto con il Pd - Andyesti : Mamma, ho perso il magnete Uahahahahahahahahahah... #Calenda rompe l’alleanza col #Pd: “Coalizione nata per perder… - k_arsenale : Ultima ora: #Calenda rompe col PD: 'Da Letta mi aspettavo di più, almeno un bonifico on line' -

Caustica la replica di Letta su Twitter: "Ho ascoltato Carlo. Mi pare da tutto quel che ha detto che l'unico alleato possibile persia. Noi andiamo avanti per l'interesse dell'...Ma mano a mani si univano pezzi che stonavano', ha detto. 'Oggi mi trovo a fianco a persone che hanno votato 54 volte la sfiducia a Draghi . Mi sono un po' perso'. 'La sensazione è che c'è il ...‘Non intendo andare avanti nell’alleanza con il Pd’: lo ha annunciato Carlo Calenda in tv intervistato da Lucia Annunziata a ‘Mezz’ora in +’. “Non mi sento a mio agio con questo, non c’è dentro coragg ...'Non intendo andare avanti nell'alleanza con il Pd, decisione sofferta', le parole del leader di Azione Non intendo andare avanti nell'alleanza con il Pd': lo ha annunciato Carlo Calenda in tv intervi ...