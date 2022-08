Basket, Europei Under 18 2022: Italia sconfitta dalla Francia, chiude sesta e manca di pochissimo il pass per i Mondiali Under 19 2023 (Di domenica 7 agosto 2022) L’Italia Under 18, pur mostrando delle cose ben più che valide (e giocatori che certamente possono avere un futuro), chiude gli Europei appositi con una sconfitta, quella contro la Francia, nella finale per il 5° posto. Poiché questa partita era valevole anche per l’ultimo posto disponibile ai Mondiali Under 19 del prossimo anno, ciò significa che gli azzurri non disputeranno la rassegna iridata di tale categoria che si giocherà nel 2023. 66-56 il punteggio finale a favore dei transalpini, che si giovano tanto dei 20 punti di Kymany Houinsou quanto dei 14 con 18 rimbalzi di Zacharie Perrin, che conferma la sua bontà tanto da 4 quanto da 5 mostrata in tutto il torneo. In doppia cifra anche Sidy Cissoko ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) L’18, pur mostrando delle cose ben più che valide (e giocatori che certamente possono avere un futuro),gliappositi con una, quella contro la, nella finale per il 5° posto. Poiché questa partita era valevole anche per l’ultimo posto disponibile ai19 del prossimo anno, ciò significa che gli azzurri non disputeranno la rassegna iridata di tale categoria che si giocherà nel. 66-56 il punteggio finale a favore dei transalpini, che si giovano tanto dei 20 punti di Kymany Houinsou quanto dei 14 con 18 rimbalzi di Zacharie Perrin, che conferma la sua bontà tanto da 4 quanto da 5 mostrata in tutto il torneo. In doppia cifra anche Sidy Cissoko ...

