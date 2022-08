Antonella Clerici | splendido annuncio | nessuno se lo sarebbe aspettato

(Di domenica 7 agosto 2022) Arriva unosue Vittorio Garrone. Si tratta di una notizia di gossip che pochi se l’aspettavano. I fan della conduttrice televisiva però sono al settimo cielo. Al momento si tratta solo di un’indiscrezione, ma se dovesse essere confermata potrebbe mandare in estasi il pubblico di Rai Uno che ogni giorno segue la. Siete curiosi di sapere di che cosa si tratta? Se sì, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine. (Continua dopo la foto…), la mamma morta per un melanoma: drammatica confessione La storia d’amore die Vittorio Garrone Prima di incontrare Vittorio Garrone,è stata legata ...

MassimGiannini : RT @LaStampa: Antonella Clerici e i suoi cani: “Cari Oliver e Simba, miei maestri d’anarchia” @antoclerici @fulviocerutti @lazampa https://… - infoitcultura : Antonella Clerici ora rivela tutto: 'Cosa è successo dalla dietologa' - infoitcultura : Grossa bugia su Antonella Clerici: il messaggio che rettifica ogni cosa - infoitcultura : Antonella Clerici si sposa per la terza volta - infoitcultura : Vittorio Garrone e Antonella Clerici presto sposi, gli amici spifferano tutto: “Proposta arrivata, lui…” -

Un nuovo sabato sera conteso, ancora una volta, tra Gerry Scotti e, rispettivamente al timone de Lo Show dei Record e The Voice Senior . A trionfare è nuovamente il secondo dei due programmi citati, che anche in replica riesce a catalizzare l'...Rai 1: The Voice Senior , il talent show musicale condotto daha fatto compagnia a 1.928.000 spettatori pari al 17.9 % di share. Su Rai 2: TG2 Post , lo speciale del TG2 ha ...Arriva il terzo matrimonio per Antonella Clerici. Sembra che Vittorio Garrone le abbia fatto la dolce proposta ...Antonella Clerici e Vittorio Garrone l’anno prossimo dovrebbero sposarsi, l’indiscrezione arriverebbe dal settimanale DI Più che ...