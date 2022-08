Accordo Sky-Dazn, tutte le domande e le risposte: le FAQ su quello che c’è da sapere (Di domenica 7 agosto 2022) L’Accordo Sky-Dazn è ufficiale. tutte le partite di Serie A tornano sul decoder si Sky che ospiterà un canale ‘ZONA Dazn’ e l’app di Dazn su Sky Q. Tanti i dubbi e le domande dei milioni di appassionati di calcio che non vedono l’ora arrivi il 13 agosto per il fischio d’inizio della Serie A 2022/2023. Una cosa è chiara: i diritti di tutte le partite rimangono a Dazn che infatti non ha ceduto nessuna sublicenza a Sky: Sky infatti continuerà a trasmettere le 3 partite in co-esclusiva in più ospiterà sul proprio decoder tutte le altre 7 partite Dazn, attraverso il canale ZONA Dazn e attraverso l’App Dazn su Sky Q. Ma come attivarla? Quanto si paga? Chi può vederla? Questo e tanto altro ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) L’Sky-è ufficiale.le partite di Serie A tornano sul decoder si Sky che ospiterà un canale ‘ZONA’ e l’app disu Sky Q. Tanti i dubbi e ledei milioni di appassionati di calcio che non vedono l’ora arrivi il 13 agosto per il fischio d’inizio della Serie A 2022/2023. Una cosa è chiara: i diritti dile partite rimangono ache infatti non ha ceduto nessuna sublicenza a Sky: Sky infatti continuerà a trasmettere le 3 partite in co-esclusiva in più ospiterà sul proprio decoderle altre 7 partite, attraverso il canale ZONAe attraverso l’Appsu Sky Q. Ma come attivarla? Quanto si paga? Chi può vederla? Questo e tanto altro ...

