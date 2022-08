Vangelo di oggi 6 Agosto 2022: Lc 9,28b-36 | Video commento (Di sabato 6 agosto 2022) Ascoltiamo il Vangelo di sabato 6 Agosto 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione:“Dalla nube uscì una voce, che diceva: Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!”. “Ascoltare Cristo comporta assumere la logica del suo mistero pasquale, mettersi in cammino con Lui per fare della propria esistenza un dono di amore agli altri, L'articolo Vangelo di oggi 6 Agosto 2022: Lc 9,28b-36 Video commento proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 6 agosto 2022) Ascoltiamo ildi sabato 6, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione:“Dalla nube uscì una voce, che diceva: Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!”. “Ascoltare Cristo comporta assumere la logica del suo mistero pasquale, mettersi in cammino con Lui per fare della propria esistenza un dono di amore agli altri, L'articolodi: Lc 9,28b-36proviene da La Luce di Maria.

