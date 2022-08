Premier League 2022/2023, Liverpool fermato: il Fulham trova un 2-2 all’esordio (Di sabato 6 agosto 2022) Uno strepitoso Mitrovic non basta al Fulham per avere la meglio sul Liverpool nella prima giornata di Premier League. Ma il 2-2 maturato a Craven Cottage fa sorridere sicuramente più i padroni di casa dei reds, che si sono affidati alla scossa del solito Nunez dalla panchina. L’avvio di gioco sorride ai Cottagers che impongono il ritmo e costringono i reds per 30? a giocare nella loro metà campo. “Non siamo ancora pronti per la Premier”, aveva detto pochi giorni fa Marco Silva. A giudicare il match di Mitrovic e compagni, le sue parole assumono più le sembianze della pretattica che di una preoccupazione vera e propria. Al 33? c’è il vantaggio meritato: Tete crossa dal fondo dalla destra, sul secondo palo arriva proprio Mitrovic che, di potenza, sovrasta Alexander-Arnold e devia in rete, alle spalle ... Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) Uno strepitoso Mitrovic non basta alper avere la meglio sulnella prima giornata di. Ma il 2-2 maturato a Craven Cottage fa sorridere sicuramente più i padroni di casa dei reds, che si sono affidati alla scossa del solito Nunez dalla panchina. L’avvio di gioco sorride ai Cottagers che impongono il ritmo e costringono i reds per 30? a giocare nella loro metà campo. “Non siamo ancora pronti per la”, aveva detto pochi giorni fa Marco Silva. A giudicare il match di Mitrovic e compagni, le sue parole assumono più le sembianze della pretattica che di una preoccupazione vera e propria. Al 33? c’è il vantaggio meritato: Tete crossa dal fondo dalla destra, sul secondo palo arriva proprio Mitrovic che, di potenza, sovrasta Alexander-Arnold e devia in rete, alle spalle ...

