MotoGP | Fabio Quartararo | “Sono frustrato per il quarto posto | ma sul passo gara vado forte”

(Di sabato 6 agosto 2022) Unè stato l’esito delle qualifiche del GP di Gran Bretagna, dodicesimo round del Mondiale 2022 di, per. Il francese della Yamaha non è andato oltre questo piazzamento nel time-attack in cui è stato il connazionale Johann Zarco, sulla Ducati Pramac, a conquistare la pole davanti all’Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales e all’australiano Jack Miller su Ducati. Una seconda fila che ha lasciato un po’ d’amaro in bocca al leader del campionato che pensava di aver ottenuto un giro tale da essere più avanti: “Ho messo insieme un giro che credevo fosse degno della prima fila, ma quando ho visto che eroero. Probabilmente paghiamo un po’ in accelerazione, ma meglio di così non avrei potuto fare“, ha raccontato ...