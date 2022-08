MotoGP, Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia in seconda fila a Silverstone: ducatista poco brillante sul passo gara (Di sabato 6 agosto 2022) Una seconda fila per i più attesi al termine delle qualifiche del GP di Gran Bretagna, dodicesimo round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sulla pista di Silverstone il leader del campionato, Fabio Quartararo (Yamaha), si è dovuto accontentare della quarta posizione a precedere Francesco Bagnaia su Ducati. Inutile negarlo, sono loro due i piloti più attesi, anche se il distacco di Pecco dalla vetta del campionato è di 66 punti e per pensare di essere in ballo per il titolo ha bisogno di un miracolo. Prestazione sensazionale che non è arrivata per il piemontese che, fino a questo momento, ha fatto fatica. Il ducatista non ha trovato la quadra al 100% con l’anteriore e, contrariamente al team-mate Jack Miller (terzo nel time-attack), il ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) Unaper i più attesi al termine delle qualifiche del GP di Gran Bretagna, dodicesimo round del Mondiale 2022 di. Sulla pista diil leader del campionato,(Yamaha), si è dovuto accontentare della quarta posizione a precederesu Ducati. Inutile negarlo, sono loro due i piloti più attesi, anche se il distacco di Pecco dalla vetta del campionato è di 66 punti e per pensare di essere in ballo per il titolo ha bisogno di un miracolo. Prestazione sensazionale che non è arrivata per il piemontese che, fino a questo momento, ha fatto fatica. Ilnon ha trovato la quadra al 100% con l’anteriore e, contrariamente al team-mate Jack Miller (terzo nel time-attack), il ...

