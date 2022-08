Meta rimuove mille falsi account russi in favore guerra (Di sabato 6 agosto 2022) Meta ha rimosso oltre mille falsi account russi a sostegno della guerra in Ucraina. La società ha dichiarato di aver disabilitato 45 account Facebook e 1.037 su Instagram gestiti da una piattaforma di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 6 agosto 2022)ha rimosso oltrea sostegno dellain Ucraina. La società ha dichiarato di aver disabilitato 45Facebook e 1.037 su Instagram gestiti da una piattaforma di ...

