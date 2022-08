Mascherine a scuola solo in alcuni casi, tutte le indicazioni per settembre (Di sabato 6 agosto 2022) Si dovranno indossare la Mascherine a scuola con l’inizio delle lezioni a settembre? L’emergenza Covid-19 non è ancora rientrata: per questo motivo è stato pubblicato un nuovo documento che riguarda gli istituti del primo e del secondo ciclo di istruzione, messo a punto dall’ISS, dai ministeri della Salute e dell’Istruzione e pure dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Le nuove direttive sono, di partenza, meno stringenti di quelle in vigore fino allo scorso giugno ma è anche vero che sono previsti due piani di interventi diversi che terranno conto dell’evolversi della situazione. Misure di base La prima cosa da dire è che le Mascherine a scuola non dovranno essere utilizzate dalla maggior parte degli studenti e docenti, almeno al via delle lezioni. I dispositivi di protezione ... Leggi su optimagazine (Di sabato 6 agosto 2022) Si dovranno indossare lacon l’inizio delle lezioni a? L’emergenza Covid-19 non è ancora rientrata: per questo motivo è stato pubblicato un nuovo documento che riguarda gli istituti del primo e del secondo ciclo di istruzione, messo a punto dall’ISS, dai ministeri della Salute e dell’Istruzione e pure dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Le nuove direttive sono, di partenza, meno stringenti di quelle in vigore fino allo scorso giugno ma è anche vero che sono previsti due piani di interventi diversi che terranno conto dell’evolversi della situazione. Misure di base La prima cosa da dire è che lenon dovranno essere utilizzate dalla maggior parte degli studenti e docenti, almeno al via delle lezioni. I dispositivi di protezione ...

LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi È iniziato l’addio di Speranza: bimbi a scuola senza bavaglio Il 31 agosto scade… - sole24ore : Covid, Sileri: “Non sono previste chiusure e mascherine a scuola, il green pass non serve più” - Il Sole 24 ORE… - LaStampa : Covid, via le mascherine da scuola: ecco le nuove linee guida dell'Iss - angelo25771504 : @AngelaF2021_ @Giorgiolaporta 2. volte precedenti, staremmo in emergenza permanente. Inoltre, tu mi insegni che ad… - _PAth0s_ : @fattenarisata_ Me ne fregavo quando usavo le mascherine ben prima del Covid, figurati ora... (pensa che ho fatto… -