M5s | Raggi e Lombardi | duello rosa | Peppiniello Conte non ce la fa più

marckuck : @AnnaAnn31099771 Veramente sic stantibus la distanza è di 12 punti, quindi aggiungendo i 10 del M5S (e fingendo di… - eErgaOmnes : RT @ItalianPolitics: Ex Sindaca di Roma #M5S Virginia Raggi: 'Si abbia il coraggio di chiudere anche con le pseudo alleanze di comodo in qu… - DelMoroMassimo1 : M5s, Lombardi contro Raggi dopo le critiche su alleanze e candidature: 'Cittadini ti hanno mandato a casa, basta do… - Affaritaliani : Raggi-Lombardi, duello rosa nel M5s: Peppiniello Conte disperato - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: M5s, Lombardi contro Raggi dopo le critiche su alleanze e candidature: “Cittadini ti hanno mandato a casa, basta doppi… -

, Roberta Lombardi e Virginiaai ferri corti: un'altra grana per Conte in vista delle liste elettorali per le elezioni politiche Roberta Lombardi e Virginianon si sono mai amate molto, ...- Lombardi, divisioni tra i 5 stelle: 'Virginia, i romani ti hanno cacciato' Elezioni ... di lavorare perché tale accordo sia esteso anche al, e porti alla candidatura di importanti ...Roberta Lombardi e Virginia Raggi non si sono mai amate molto, ma ormai sono ai ferri corti, anzi cortissimi. L’ultimo scontro, meglio definirla per quello che realmente è, e cioè una vera e propria r ...Intanto scoppia una polemica (l’ennesima) tra Virginia Raggi e Roberta Lombardi. Il M5S continuerà a raccogliere i nomi degli aspiranti deputati e senatori fino a lunedì alle 14 Intanto, racconta il C ...