Incidente a Capua | muore mentre rientra a casa | aveva 47enne

(Di sabato 6 agosto 2022) Drammaticoalle porte diquesto pomeriggio poco dopo le 14. Un uomo di 47 anni, Umberto G., è morto in sella alla sua moto. Teatro della tragedia la zona di via Fuori Porta Roma.nel pomeriggio: mortoSecondo quanto riporta Edizione Caserta, la vittima viaggiava in sella alla sua moto, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ottopagine : Sabato di sangue nel casertano, tragico incidente con la moto: un morto #Capua - MyWayASPI : Ore 11:24 01/08/2022 ?????? #autostradaA1 MILANO-NAPOLI ?? Roma CODA di 3 km per incidente tra Capua e Caianello dal k… -

CasertaNews

... dove si registrano 2 km di coda al km 732 in direzione sud, tra Santa MariaVetere e Caserta ...SUD Due chilometri di coda anche al km 368 in direzione nord tra Valdichiana e Arezzo perNasce e vive a Santa MariaVetere a poca distanza dall'azienda di Casapulla. " Sono nato tra ... " E' accaduto nel 2005 quando mio padre è venuto a mancare per unavvenuto su una moto d'... Motociclista muore dopo lo schianto Tre mesi fa l’impatto in cui perse la vita sua moglie Assunta Benincasa. Purtroppo anche il 72enne Francesco Di Rauso, nonostante abbia lottato come un leone, non ce l’ha fatta CAPUA Non ce l’ha fatta ...residente a Carinaro. E’ deceduto, ieri, l’uomo coinvolto nel tragico sinistro stradale avvenuto lo scorso maggio 2022 lungo la statale Appia, nel tratto che attraversa il territorio del comune di Vit ...