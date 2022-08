Il centrodestra vuole prendersi tutto: il piano per conquistare le regioni (Di sabato 6 agosto 2022) Nello Musumeci si dimette in Sicilia ed Attilio Fontana, starebbe pensando di fare altrettanto in Lombardia. Perché al di là del candidato che le coalizioni indicheranno, queste scelte dimissionarie potrebbero risultare vincenti per il centrodestra tutto? Perché si andrebbe a votare contestualmente con le Politiche del 25 Settembre. I risultati del nazionale sarebbero di fatto, trainanti anche per le regionali. Con buone possibilità dunque, per la compagine di cdx, di avvantaggiarsi per poter vincere. Si ridurrebbe poi il pericolo numero uno per il centrodestra, ovvero quello dell'astensionismo, responsabilizzando di fatto l'elettorato. Cogliendo in contropiede gli avversari, ancora imbrigliati tra paletti di alleati e candidati. Vuoi vedere che per una volta, la mossa del cavallo risulta vincente anche per il ... Leggi su iltempo (Di sabato 6 agosto 2022) Nello Musumeci si dimette in Sicilia ed Attilio Fontana, starebbe pensando di fare altrettanto in Lombardia. Perché al di là del candidato che le coalizioni indicheranno, queste scelte dimissionarie potrebbero risultare vincenti per il? Perché si andrebbe a votare contestualmente con le Politiche del 25 Settembre. I risultati del nazionale sarebbero di fatto, trainanti anche per le regionali. Con buone possibilità dunque, per la compagine di cdx, di avvantaggiarsi per poter vincere. Si ridurrebbe poi il pericolo numero uno per il, ovvero quello dell'astensionismo, responsabilizzando di fatto l'elettorato. Cogliendo in contropiede gli avversari, ancora imbrigliati tra paletti di alleati e candidati. Vuoi vedere che per una volta, la mossa del cavallo risulta vincente anche per il ...

LaVeritaWeb : Mentre la coalizione litiga, l’Iss estende gli obblighi a scuola per gli studenti. Se si vuole un cambio di rotta è… - GianlucaVasto : Indecente la coalizione di centrodestra (Letta Gelmini Brunetta Calenda Di Maio) che vuole battere quella di destra… - AlexBazzaro : Calenda vuole a tutti i costi che il centrodestra vinca e il centrosinistra imploda. Raggiungerà entrambi gli obbiettivi. - serzob : RT @NicolaIndelica6: Conte vi vuole dare 9 euro l’ora sono da lunedì a venerdì 1600 e i 1700 euro al mese per 8 ore al giorno… il centrodes… - LiberataItalia : Centrodestra indicherà alcuni ministri prima del voto, Berlusconi vuole Tajani, Bernini e Ronzulli ?? NON VI BASTA P… -