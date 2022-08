Francesca Chillemi devastata per un grave lutto | l’ultimo addio sui social

fanpage : È una delle fiction più attese della prossima stagione di Canale 5 e ora “Viola come il mare” ha anche un promo, in… - dstathopoulou58 : RT @AlbertoFuschi: Viola come il mare, la fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman arriva ufficialmente a fine settembre su Canale 5. #Vi… - gretacongiu_ : RT @larryhlbe: per la serie solo i veri fan di #UnMedicoInFamiglia sanno: -il primo bacio di Ciccio è stato Alessandra Mastronardi - poco… - comunqueeandare : RT @larryhlbe: per la serie solo i veri fan di #UnMedicoInFamiglia sanno: -il primo bacio di Ciccio è stato Alessandra Mastronardi - poco… - can_argentina : RT @361_magazine: -

Non è passato di certo inosservato ai tanti utenti della rete, il recente annuncio struggente fatto dall'attricesul suo profilo Instagram . La protagonista della fiction 'Che Dio che aiuti' nelle scorse ore ha fatto sapere che un lutto ha colpito la sua famiglia. Per la precisione l'amata e ...Il doloroso annuncio di, un lutto che non vuole sentire come un ...Lo sfogo dell'attrice per la dolorosa perdita: "Non andrai mai via. Con me per sempre" Non è passato di certo inosservato ai tanti utenti della rete, il ...Il doloroso annuncio di Francesca Chillemi, un lutto che non vuole sentire come un addio E’ una perdita che addolora profondamente Francesca Chillemi ma è un lutto che l’attrice non vuole sentire come ...