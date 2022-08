zazoomblog : Figure sull’acqua verso l’Arsenale in memoria di Merce Cunningham - #Figure #sull’acqua #verso #l’Arsenale -

Il Manifesto

Le campagne di disinformazione hanno preso di mirachiave ...e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina Tutto...coronavirus Ricorderemo quella del 2022 come l estate senz. ......atta ad evidenziare quanto il fattore tempo abbia pesato'... Howard privilegia un paio di subacquei britannici che saranno...(che ha sofferto di attacchi di panico nelle riprese sott') ... Figure sull'acqua verso l'Arsenale in memoria di Merce Cunningham