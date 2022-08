Conte su Kulusevski | «Ha tutte le qualità per essere un top player…»

Max_Alle : RT @ncorrasco: Kulusevski è la rappresentazione della differenza che esiste tra l'essere allenati da Allegri e l'essere allenati da Conte.… - 1908Orologio : ?? #Tottenham in scioltezza, difficile che #Conte possa ambire al titolo contro le corazzate #City e #Liverpool, ma… - J19765 : RT @ncorrasco: Kulusevski è la rappresentazione della differenza che esiste tra l'essere allenati da Allegri e l'essere allenati da Conte.… - YvanGoSlow24 : Kulusevski poteva essere rovinato solo da Macs Happies. Uno come lui nelle mani di Conte diventa tipo il guanto del… - ferraiolia : RT @ncorrasco: Kulusevski è la rappresentazione della differenza che esiste tra l'essere allenati da Allegri e l'essere allenati da Conte.… -

...del Tottenham di Antonio. Saints avanti con Ward - Prowse, poi il ribaltone degli Spurs grazie ai sigilli di Sessegnon, Dier, l'autogol di Salisu, infine la rete dell'ex Juventus. ...Parte forte la Premier League del Tottenham di Antonio, che va sotto, ma poi strapazza 4 - 1 il Southampton in casa. A trascinare gli Spurs è un super Dejan, autore di una prova maiuscola, impreziosita da un assist per il gol del pari di ...Kulusevski continua ad ottenere grandi risultati con la maglia del Tottenham, grazie al lavoro di Conte, gettando nello sconforto la Juve.Il tecnico centra la prima vittoria in campionato. "Qui non ci sono partite facili, il Liverpool ha pareggiato con il Fulham" ...