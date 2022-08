Charlene di Monaco | fulmine a ciel sereno per la Principessa | la situazione è agghiacciante

(Di sabato 6 agosto 2022) Nonostante abbia superato del tutto, o quasi, gli strascichi provocati dalla lunga malattia, perdii problemi non sono di certo finiti qui. Purtroppo, infatti, di recente un’altra vicenda sta tenendo fortemente banco tra i suoi pensieri. Ecco di che cosa si tratta La moglie del Principe Alberto II diha vissuto un lungo periodo caratterizzato da una sofferenza immane. Su di lei sono circolate le indiscrezioni più devastanti che possano esserci, in special modo durante il periodo della sua malattia. Il fatto che abbia trascorso mesi interi all’interno di una clinica ha permesso la nascita di una serie di voci sul suo conto che soltanto di recente sono parzialmente cessate.di(Websource)Tutto ebbe origine da una pesante infezione che l’ha ...

Jamesmark761 : RT @AnnaMachetti: “Non c’è mai stato…”, colpo di scena tra Alberto e Charlene di Monaco - VanityFairIt : Papà Alberto l'ha riconosciuta solo nel 2006, ma lei ha sempre saputo di essere figlia di un principe. E parente di… - zazoomblog : Charlene di Monaco sapevate della grande passione della reale? I dettagli - #Charlene #Monaco #sapevate #della… - ParliamoDiNews : Che bastonata per Carolina! La vendetta di Charlene di Monaco è terribile - - infoitcultura : Charlene di Monaco, scoppia la polemica sul marito -

Per esempio nel 2019, dopo aver perso un amico a causa di un incidente stradale, è diventata portavoce dell organizzazione "Be Safe" che lotta contro la guida in stato di ebbrezza. ...diosa troppo, il guaio con Papa Francesco Auspicio e desiderio talmente forti che l'8 luglio scorso il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, mons. Paul Richard Gallagher ...Charlene di Monaco, dopo numerose peripezie, non è la più amata nel Principato: ecco da chi è stata scansata la moglie di Alberto ...Charlene rischia il suo posto nel regno di Monaco, la sua assenza di mesi ha causato il sopravvento di un'altra principessa.